Путин попросил Эрдогана договориться с Зеленским о переговорах — СМИ

Президент Турции передаст Зеленскому информацию о готовности путина к переговорам. Встреча во Львове официально нацелена на обеспечение безопасности экспорта зерна.

Президент рф* путин во время общения с президентом Турции Эрдоганом якобы заявил о готовности к прямым переговорам с Зеленским.

Об этом сообщили турецкий канал CNN Turk.

Президент Эрдоган прилетел во Львов для встречи с президентом Украины. Основной целью визита называют переговоры об обеспечении безопасности экспорта украинского зерна. Также на встрече будет присутствовать генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

По информации турецкого издания, турецкий лидер сегодня, в четверг, передаст Зеленскому в ходе встречи во Львове просьбу путина, которая якобы была озвучена 5 августа.

«Чтобы остановить войну, российская сторона заявила, что лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — проинформировало издание.

При этом в Украине недавно заявили, что переговоры с рф возможны лишь после ее военного поражения.

Михаил Подоляк, советник главы ОП пояснил, что россия будет просить оперативную паузу, которая ей нужна, а не переговоры. В это время Украина не нуждается в продолжении Стамбульского коммюнике и не пойдет на переговоры с рф сейчас.

Мы сообщали о вмешательстве ООН из-за ядерной угрозы: о чем будут говорить Антониу Гутерриш с Эрдоганом и Зеленским.

«Курсор» писал, что Эрдоган цинично использует путина или как Турция «продала воздух».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!