Лиз Трасс: Британия позаботится о том, чтобы путин проиграл войну против Украины

По словам премьер-министра, Соединенное Королевство никогда не воспримет Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области ничем иным, кроме как украинской территорией.

Великобритания никогда не будет воспринимать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины частью российской федерации*.

Об этом в своем заявлении сказала премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс в пятницу утром, в преддверии ожидаемого решения президента рф владимира путина о признании «независимости» украинских территорий по итогам осужденных международным сообществом «референдумов», сообщает Sky News.

«Владимир путин в очередной раз действовал в нарушение международного права с явным пренебрежением к жизням украинских людей, которых, как он утверждает, представляет. Великобритания никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей, и мы никогда не примем Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области ничем иным, кроме как украинской территорией», — подчеркнула Трасс.

По словам премьер-министра Великобритании, «путину нельзя позволить изменять международные границы с применением грубой силы».

«Мы позаботимся о том, чтобы он проиграл эту незаконную войну», — добавила Трасс.

Ранее Курсор писал, что путин подписал указы о «независимости» областей Украины. Россия запустила процесс аннексии Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщал Курсор, президент Украины обратился к коренным народам россии. Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!