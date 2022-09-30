Лиз Трасс: Британия позаботится о том, чтобы путин проиграл войну против Украины

Великобритания никогда не будет воспринимать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины частью российской федерации*.
Об этом в своем заявлении сказала премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс в пятницу утром, в преддверии ожидаемого решения президента рф владимира путина о признании «независимости» украинских территорий по итогам осужденных международным сообществом «референдумов», сообщает Sky News.
«Владимир путин в очередной раз действовал в нарушение международного права с явным пренебрежением к жизням украинских людей, которых, как он утверждает, представляет. Великобритания никогда не будет игнорировать суверенную волю этих людей, и мы никогда не примем Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области ничем иным, кроме как украинской территорией», — подчеркнула Трасс.
По словам премьер-министра Великобритании, «путину нельзя позволить изменять международные границы с применением грубой силы».
«Мы позаботимся о том, чтобы он проиграл эту незаконную войну», — добавила Трасс.
Ранее Курсор писал, что путин подписал указы о «независимости» областей Украины. Россия запустила процесс аннексии Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщал Курсор, президент Украины обратился к коренным народам россии. Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!