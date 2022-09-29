Боритесь, чтобы не погибнуть: президент Украины обратился к коренным народам россии

Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться по-русски к коренным народам рф и сказал, что они «не должны погибать в подлой и позорной войне».

По словам украинского лидера, представителям коренных народов нужно отстаивать свою свободу на улицах и площадях, чтобы потом не воевать в горах и лесах «за право жить».

«Уже 218 дней мы защищаемся от тех, у кого больше, чем у нас ракет и людей, но кто полностью лишен порядочности. Это подлая война со стороны россии, преступная. И мы делаем все, чтобы защитить своих людей и независимость Украины. Это наша святая обязанность. Долг перед нашими родителями. Долг перед нашими детьми. Долг перед всеми поколениями нашего народа – теми, кто жил, и теми, кто будет жить на нашей земле. Нам не нужно чужого!», – сказано в заявлении.

Зеленский напомним, что в Украине уже погибли 58,5 тысячи солдат рф, которые пришли «нас убивать». Он утверждает, что россиянам лгут о том, что россия потеряла на этой войне около 6 тысяч солдат.

«58,5 тысяч! Вот в чем правда. Все они погибли из-за того, что этой войны захотел один человек. Только один. Которому служат многие люди. Народы Кавказа! Все народы на территории россии! У вас нет никакой причины быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны гибнуть в Украине. Ваши сыновья не должны умирать в Украине. Нет у вас такой обязанности. Ни перед вашими родителями, ни перед вашими детьми, ни перед вашим будущим, ни перед будущим вашей земли. И вы это знаете», – сказано в заявлении.

По словам президента Украины, он видит, что коренные народы сопротивляются преступной мобилизации, которой кремль «хочет перекрыть свой провал» вместо того, чтобы закончить эту бессмысленную для россии войну. Зеленский утверждает, что на стороне Украины правда и весь цивилизованный мир, а потому украинские защитники продолжат сражаться и одержат победу.

«россия осталась одна. Изолирована и будет осуждена за эту войну. «Каждый, кто поднял орудие против истины, поднимает его на свою погибель», – в кремле, похоже, не знают этих слов имама Шамиля. Но эти слова должны знать на Кавказе. Их должны быть услышаны в Сибири и на всех других землях, из которых отправляют людей на эту войну», – сказано в заявлении.

Украинский лидер призывает представителей коренных народов «сражаться, чтобы не погибнуть». Если не отстоять свою свободу сейчас на улицах и площадях, то придется сражаться за «право жить» в горах и лесах, когда власть рф объявит новые волны мобилизации.

Зеленский считает, что путин не остановится и «попытается унести и другие жизни», потому что ему плевать на людей, он «не уважает ни живых, ни павших». Помимо этого, он упомянул, что власть россии безразлично относится к своим погибшим солдатам, которые «гниют на полях» и «хранятся в моргах».

«Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас «грузом 200″. А чего хотите вы? Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от лжи. Я уверен, что вы знаете: бороться нужно сейчас! Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российские власти хотят перекрыть провал своей кадровой армии и своих преступных приказов. Боритесь, чтобы не погибнуть!», – сказано в заявлении.

Обращение президента Украины завершилось словами поэта Тараса Шевченко: «Боритесь! Поборете».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!