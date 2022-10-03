Лиз Трасс: Я большой сионист и сторонник Израиля

Премьер-министр Лиз Трасс заявила, что будет укреплять отношения между Израилем и Великобританией, а также выразила обеспокоенность из-за ядерных амбиций Ирана.

2 октября, в воскресенье, на примере консервативных друзей Израиля она заявила, что является «яркой сионистской и большой сторонницей Израиля».

Об этом сообщает Jewish News.

По словам политика, Великобритании и ее союзники «никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие».

«В этом мире, где мы сталкиваемся с угрозами со стороны авторитарных режимов, которые не верят в свободу и демократию, две свободные демократии, Великобритания и Израиль, должны стоять плечом к плечу, и в будущем мы будем еще ближе», – добавила Трасс.

Помимо нее, на вечерней конференции в Бирмингеме выступили другие известные деятели. Например, министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что испытывает «невероятную гордость» из-за участия в улучшении отношений между Израилем и его соседями по региону. Он считает, что Великобритания должна отпраздновать это, а также пытаться укреплять эти отношения.

«Убедившись, что они постоянные. Убедившись, что они работают для всех на всех уровнях – от правительства к правительству, от людей к людям, от бизнеса к бизнесу», – сказал Клеверли.

Также министр заявил, что собирается посетить Израиль.

«Израиль был маяком демократии, либерализма, открытости и терпимости в той части мира, где этого не было в истории. Я вижу, насколько тесно мы работаем в области медицинской науки и технологий – такое сотрудничество, которое, мы надеемся, предотвратит повторение чего-то вроде коронавируса», – поделился он.

Свою приверженность поддержке Израиля также выразил председатель Консервативной партии Джейк Берри. Он утверждает, что будет продолжать строить прочные отношения с Израилем и поддерживать его в борьбе за обеспечение его безопасности и за то, чтобы «столица в Иерусалиме стала домом для нашего нового посольства».

Также «Курсор» сообщал, что Лиз Трасс грозит вотум недоверия.