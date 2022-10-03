Политический кризис в Великобритании: Премьер-министру грозит вотум недоверия

В Великобритании все чаще стали появляться сообщения о том, что новому премьер-министру Лиз Трасс могут вынести вотум недоверия. Соответствующее предложение поддержал ряд ее однопартийцев.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Согласно анонимным источникам, причина вынесения вотума недоверия — недовольство однопартийцев Трасс ее решением касательно снижения подоходного налога с 45% до 40%.

Кроме этого, первое письмо с призывом провести такое голосование подал в парламентский Комитет 1922, в состав которого входят рядовые депутаты от правящей Консервативной партии. Основная причина для недовольства — представленная программа по борьбе с экономическим кризисом, в основе которой лежит резкое снижение налогов в стране.

По мнению Трасс, преодолеть тяжелые последствия кризиса в стране можно только таким способом. Минфин Великобритании также выступает за снижение максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%.

Отмечается, что публично о несогласии с действиями правительства уже высказались 12 депутатов-тори, так как они обеспокоены негативными политическими последствиями такого шага Трасс.

Ранее Курсор писал, что в интернет попал личный номер телефона Лиз Трасс: что произошло. Неизвестные хакеры получили доступ к секретной информации и похитили данные о личных телефонах членов британского правительства.

Ранее Курсор писал, что Лиз Трасс произнесла первую речь на посту премьер-министра Великобритании. Новая глава правительства обещает, что Британию ждут «более светлые дни», несмотря на нынешний экономический кризис.

Как сообщал Курсор, Лиз Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании. Она победила своего прямого конкурента Риши Сунака с отрывом в 35% голосов (60399 против 81326).

Напомним, что ее предшественник, Борис Джонсон, официально ушел в отставку во время аудиенции у королевы в ее поместье Балморал в Шотландии. Перед этим он выступал у дома № 10 по Даунинг-стрит и заявил, что благодаря его политике Великобритания получила экономическую силу для борьбы с энергетическим кризисом.