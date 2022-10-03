Lockheed и Verizon тестируют рои разведывательных дронов с поддержкой 5G для миссий ISR

08:02, Сегодня
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беспилотник фото
Фото: Pixabay

Войска США планируют усовершенствовать рои дронов с поддержкой 5G для захвата и безопасной передачи высокоскоростных данных разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

В режиме реального времени с самолетов они будут использоваться в полете для геолокации военных целей.

В пресс-релизе Lockheed Martin 3 октября опубликованы подробности.

На демонстрации четыре дрона с винтокрылыми крыльями выполняли скоординированные миссии ISR, будучи подключенными к двум узлам частной сети Verizon на месте — технология, обеспечивающая безопасную передачу данных ISR. Тестирование проводилось на испытательном полигоне 5G компании Lockheed Martin в Уотоне, штат Колорадо. Полеты продемонстрировали два критически важных приложения для Министерства обороны США.

Первым была передача радиочастоты (RF) ISR в реальном времени и потоковое видео по каналам миллиметрового диапазона 5G, что позволяло выполнять усовершенствованные алгоритмы обработки сигналов на тактическом уровне. Данные отображались в видеопотоке в прямом эфире. Эта возможность обеспечит повышенный уровень ситуационной осведомленности и управления и контроля (C2) для командиров и военнослужащих в полевых условиях.

Технология пассивно обнаруживала и геолоцировала радиочастотные сигналы, которые можно было использовать для связи, обнаружения или подавления. Это позволит военным США обнаруживать и нацеливать средства противника в военной среде.

По данным Lockheed, беспилотники успешно обнаружили цель в поле, которая передавала маломощный радиочастотный сигнал. Сигнал был обнаружен, потому что данные обнаружения дронов в режиме реального времени передавались по частной сверхширокополосной сети Verizon 5G, а затем обрабатывались алгоритмами обработки сигналов, работающими на периферийных вычислительных ресурсах, что позволяло определять геолокацию источника сигнала.

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