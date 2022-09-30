Израильская компания выиграла контракт на оснащение беспилотниками Королевского флота Таиланда

120 миллионов долларов принесет компании Elbit Systems договор на поставку БПЛА Hermes в Королевские военно-морские силы Таиланда.

Израильская компания Elbit Systems в среду выиграла на 120 миллионов долларов по поставкам БПЛА в Таиланд.

Королевские ВМС Таиланда будет оснащен беспилотной авиационной системой (UAS) Hermes 900 Maritime Patrol.

Как сообщает компания-подрядчик Elbit Systems, контракт также включает предоставление Таиланду возможностей для обучения по управлению системы, должен быть выполнен в течение трех лет.

В контракт входят: морской радар, оборудование спутниковой связи, развертываемые спасательные плоты. В заявлении компании не уточняется количество закупаемых беспилотников.

По данным компании Elbit, Королевский военно-морской флот Таиланда планирует использовать систему Hermes 900 не только для морских, но и для прибрежных миссий.

На сегодняшний день более 20 заказчиков по всему миру приобрели БПЛА Hermes, включая Израиль, Великобританию, Швейцарию, Канаду, ООН, Европейский Союз, Бразилию, Чили, Мексику и другие страны.

Комментируя контракт, генеральный директор Elbit Systems Йорам Шмуэли сказал: «Это еще один вотум доверия семейству Hermes».

Он также заявил: «Мы видим растущий спрос по всему миру на наши беспилотные устройства, которые способны эффективно интегрироваться с оперативной деятельностью ВМС во всех областях операций, противодействуя широкому спектру меняющихся угроз».

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