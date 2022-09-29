Артиллерия Ирана обстреляла приграничные районы Ирака, погибли девять человек

Иракский Курдистан подвергся атаке артиллерии армии Ирана в четверг, 29 сентября. Обстрелы были сделаны без предупреждения и зафиксированы в северных районах страны.

По предварительным данным, девять человек погибли, а еще более 30 — получили смертельные ранения.

Об этом информирует Euronews.

О жертвах и пострадавших данные озвучили местные власти. Они получили информацию от экстренных служб. Некоторые базы иранских курдских оппозиционных групп оказались целью для нападения со стороны иранских подразделений.

Иранские СМИ заявили, что военные якобы решили начать операцию после якобы попыток этих сил дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике. Корпуса стражей исламской революции применили беспилотники и артиллерию для атаки. Иракские и курдские власти осудили нападения.

Ранее «Курсор» сообщал, что это происходит на фоне не прекращающихся в Иране протестов в связи со смертью 22-летней Махсы Амини, иранки курдского происхождения. Ее гибель спровоцировала массовые беспорядки.