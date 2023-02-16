Лукашенко рассказал, в каком случае прикажет своим войскам сражаться на стороне рф

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прикажет своим войскам сражаться на стороне союзника россии* только в том случае, если другая страна начнет нападение на Беларусь, сообщило государственное информационное агентство Белта.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь в одном пока случае: если [из Украины] хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совсем другой характер», — сказал Лукашенко и добавил, что это касается не только Украины, но других соседей.

Он добавил, что несмотря на то, что у рф и Беларуси есть общая военная группировка, россия якобы никогда не просила его начать войну против Украины.

Агентство Reuters сообщает, что Лукашенко, что планирует встретиться с президентом россии владимиром путиным в пятницу.

Читайте также: Лукашенко из Зимбабве провожала коза.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.