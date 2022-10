Любопытство школьника раскрыло структуру туманности Кошачий глаз на снимках Hubble

Примерно в 3000 световых лет от Земли находится одна из самых сложных и наименее изученных туманностей, вихревой ландшафт из газа и пыли, оставшиеся после предсмертной агонии звезды. Новая компьютерная визуализация раскрывает трехмерную структуру туманности Кошачий глаз и намекает на то, как не одна, а пара умирающих звезд сформировала ее сложность.

Об этом сообщает 16 октября Science News.

Цифровая реконструкция, основанная на изображениях космического телескопа «Хаббл», показывает два симметричных кольца по краям туманности. Кольца, вероятно, были образованы вращающейся струей заряженного газа, которая была запущена двумя звездами в центре туманности. Райан Клермонт и его коллеги в октябрьском ежемесячном бюллетене Королевского астрономического общества представили соответствующие выводы.

«Я понял, что всестороннего изучения структуры туманности не проводилось с начала 90-х, – заявил Клермонт, студент Стэнфордского университета.

В прошлом году, когда он учился в старшей школе в Сан-Диего, он связался с астрофизиками из компании Ilumbra, занимающейся научной визуализацией. Разработчики написали программное обеспечение для реконструкции трехмерной структуры астрономических объектов.

New 3D view of Cat’s Eye Nebula suggests double star hides at its heart https://t.co/BLCHHqLtCY pic.twitter.com/MAgKTnJrMk

— SPACE.com (@SPACEdotcom) October 7, 2022