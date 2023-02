«Любовь» через десятилетия: американец спустя 42 года нашел и выкупил свой первый автомобиль

Одна очень необычная и весьма сентиментальная история случилась в американском штате Пенсильвания. Американец спустя 42 года после продажи своего первого автомобиля нашел его и выкупил назад.

Об этом рассказали в видео на YouTube-канале If This Car Could Talk.

Мужчина по имени Эл был впечатлен мощными спортивными машинами практически с детства, поэтому в 16 лет как только американец получил права, так сразу купил себе авто Buick GS400 1968 года. Произошло это в 1975 году, и в то время данный автомобиль считался весьма бюджетным вариантом.

Парень ездил на Buick пять лет, а затем реши продать авто и купить новый. Купил его житель соседнего города. Однако почти сразу Эл пожалел о продаже, но выкупить авто не смог, так как покупатель переехал, и найти его не предоставлялось возможности.

Но отчаянный мужчина не отказывался от идеи вернуть свой Buick, но спустя время все-таки оставил эту безнадежную затею. Однако, двоюродная сестра сказала ему, что еще в 80-х видела его Buick припаркованным у дома в соседнем городе. Он уточнил адрес и отправился туда. И клубок начал распутываться.

Элу удалось выяснить, что в том доме уже проживает другая семья, но там знали новый адрес предыдущего владельца. Мужчина поехал к нему и с большим удивлением узнал, что тот не только до сих пор владеет Buick, но и хочет его продать. Радости Эла не было предела — и мужчина сразу выкупил авто, которое 42 года хранило ему верность.

