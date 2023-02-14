Связана ли любовь к большим и быстрым авто с размером полового органа у мужчин – исследование

Ученые считают, что «автомобильная промышленность класса люкс может не захотеть признать» их открытие.

Социологи из Университетского колледжа Лондона выяснили, что существует связь между размером полового органа у мужчины и тем, увлекается ли он быстрыми и большими автомобилями.

Об этом сообщает nzherald.co.nz.

Статья получила название «Маленькие пенисы и быстрые автомобили: доказательства психологической связи». В рамках исследования ученые хотели выяснить, есть ли «правда в клише о том, что мужчина за рулем дорогого спортивного автомобиля компенсирует свою мужскую несостоятельность».

Для этого специалисты опросили 200 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет. По их словам, они впервые установили «случайную психологическую связь между быстрыми автомобилями и маленькими пенисами».

Команда, проводившая опрос, сообщила некоторым участникам, что средний размер полового члена составляет 18 сантиметров, а другим — 10 сантиметров. Мужчины, которые были введены в заблуждение первым утверждением, с большей вероятностью хотели спортивную машину.

«Мы заставили участников-мужчин поверить в то, что у них относительно маленький или большой пенис, дав им ложную информацию о среднем размере других мужчин. Если мужчина начинал верить, что у него маленький член, он стабильно оценивал спортивные автомобили как более желанные», – сказано в исследовании.

Интересно, что это актуально лишь для автомобилей, потому что связи между интересом к другим элитным товарам и размером полового органа у мужчин не обнаружена. Так, в исследовании по-разному манипулировали самооценкой и измеряли рейтинги других предметов роскоши, но не обнаружили связи между анатомией и желанием владеть вещами.

Участникам представили вводящую в заблуждение информацию о личных финансах, дружбе, благотворительности и физическом здоровье, но ни один из этих факторов не увеличил их желание владеть спортивным автомобилем. Ученые полагают, что их выводы будут по-прежнему отражаться в шутках, и добавили, что «автомобильная промышленность класса люкс может не захотеть признать эту связь».

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