Макрон официально заявил президенту Ирана о необходимости ускорить ядерные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон официально заявил своему иранскому коллеге Эбрагиму Раиси, что сделка по отмене санкций в отношении Ирана в обмен на ограничение его ядерной деятельности все еще возможна, но переговоры необходимо ускорить.

Франция, Германия и Великобритания, известные как E3, и Соединенные Штаты пытаются спасти Венское соглашение 2015 года с Ираном, но западные дипломаты заявили, что переговоры, которые находятся в восьмом раунде с 27 декабря 2021 года, продвигаются слишком медленно.

Иран отверг любые крайние сроки, установленные западными державами.

«Президент Республики подтвердил свою убежденность в том, что дипломатическое решение возможно и необходимо, и подчеркнул, что любое соглашение потребует четких и достаточных обязательств со всех сторон», — говорится в заявлении Елисейского дворца после телефонного разговора Макрона с президентом Ирана Раиси в субботу.

«Спустя несколько месяцев после возобновления переговоров в Вене президент Франции настаивал на необходимости ускорения переговоров, чтобы быстро добиться ощутимого прогресса. Он подчеркнул необходимость для Ирана продемонстрировать конструктивный подход и вернуться к полному выполнению своих обязательств», — добавили в офисе президента.

Известно, что Макрон также потребовал немедленного освобождения франко-иранского академика Фарибы Адельха, повторно заключенного в тюрьму в январе, и французского туриста Бенджамина Бриера, приговоренного во вторник к восьми годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Египте 10 человек были приговорены к смертной казни за планирование терактов.

В отношении десяти человек суд Египта назначил меру наказания — приговорил к смертной казни 10 человек, обвиненных в создании террористической группировки. Об этом стало известно сегодня, 30 января.

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