Макрон официально заявил президенту Ирана о необходимости ускорить ядерные переговоры

Франция, Германия и Великобритания, известные как E3, и Соединенные Штаты пытаются спасти Венское соглашение 2015 года с Ираном, но западные дипломаты заявили, что переговоры, которые находятся в восьмом раунде с 27 декабря 2021 года, продвигаются слишком медленно.
Иран отверг любые крайние сроки, установленные западными державами.
«Президент Республики подтвердил свою убежденность в том, что дипломатическое решение возможно и необходимо, и подчеркнул, что любое соглашение потребует четких и достаточных обязательств со всех сторон», — говорится в заявлении Елисейского дворца после телефонного разговора Макрона с президентом Ирана Раиси в субботу.
«Спустя несколько месяцев после возобновления переговоров в Вене президент Франции настаивал на необходимости ускорения переговоров, чтобы быстро добиться ощутимого прогресса. Он подчеркнул необходимость для Ирана продемонстрировать конструктивный подход и вернуться к полному выполнению своих обязательств», — добавили в офисе президента.
Известно, что Макрон также потребовал немедленного освобождения франко-иранского академика Фарибы Адельха, повторно заключенного в тюрьму в январе, и французского туриста Бенджамина Бриера, приговоренного во вторник к восьми годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Египте 10 человек были приговорены к смертной казни за планирование терактов.
В отношении десяти человек суд Египта назначил меру наказания — приговорил к смертной казни 10 человек, обвиненных в создании террористической группировки. Об этом стало известно сегодня, 30 января.
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