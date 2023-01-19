Макрон снова заступился за путина и заговорил о дружбе с рф после войны

С начала полномасштабного вторжения россии* в Украину президент Франции Эммануэль Макрон играл роль «хорошего полицейского» — пока весь остальной мир сетовал на действия владимира путина, французский лидер пытался найти подход к российскому президенту.

В течении целого года Макрон несколько раз удачно лавировал между двумя сторонами конфликта, и вот недавно вновь президент Франции сделал громкое заявление в отношении российской федерации. Таким образом Макрон снова выразил необходимость вести диалог с москвой.

Подробней об этом информирует испанское издание El Pais.

Макрон подчеркнул, что Франция находится рядом с украинскими освободителями, что и доказывала военной и гуманитарной поддержкой, а также санкциями. Президент Франции отметил, что с россией важно работать на перспективу — для будущего развития мира.

В то же время Макрон подчеркнул, что довольно давно не созванивался с путиным.

Напомним, что Макрон сделал скандальное заявление о вступлении Украины в НАТО.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!