Просит «гарантии» для москвы: Макрон сделал скандальное заявление о вступлении Украины в НАТО

Макрон заявил, что не верит во вступление Украины в НАТО, а также просит «гарантии» для рф.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности в процессе решения для завершения войны, но в таких гарантиях нуждается и россия*.

По его мнению, вступление Украины в НАТО при любых обстоятельствах будет рассматриваться как конфронтация с россией.

«С этой россией такое трудно представить… Но вступит ли Украина в НАТО — что не является наиболее вероятным сценарием — или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более что она подверглась агрессии со стороны россии», — сказал Макрон.

«В конце потребуется всем садиться за стол переговоров… И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция», — добавил Макрон, вероятно, ссылаясь на посреднические усилия Эрдогана.

Заявление Макрона вызвало бурю негодования среди украинской общественности:

Макрон, просто скажи что тебе хочется белый флаг — Mar:A (@24kava2022) December 22, 2022

«Макрон опять предложил капитулировать»

Макрон знову запронував капітулювати — Наливайте, бо вже їдять (@vrill28) December 22, 2022

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Россияне охотятся на влиятельных украинцев — расследование.

Макрон сделал громкое заявление о США и НАТО.