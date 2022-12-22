Просит «гарантии» для москвы: Макрон сделал скандальное заявление о вступлении Украины в НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности в процессе решения для завершения войны, но в таких гарантиях нуждается и россия*.
По его мнению, вступление Украины в НАТО при любых обстоятельствах будет рассматриваться как конфронтация с россией.
«С этой россией такое трудно представить… Но вступит ли Украина в НАТО — что не является наиболее вероятным сценарием — или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более что она подверглась агрессии со стороны россии», — сказал Макрон.
«В конце потребуется всем садиться за стол переговоров… И я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только Китай и Турция», — добавил Макрон, вероятно, ссылаясь на посреднические усилия Эрдогана.
Заявление Макрона вызвало бурю негодования среди украинской общественности:
«Макрон опять предложил капитулировать»
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