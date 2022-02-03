Малоизвестная праворадикальная группировка взяла на себя ответственность за атаку дронов в ОАЭ

Недавно стало известно, что некая малоизвестная праворадикальная группировка взяла на себя ответственность за недавнюю атаку дронов на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Объединенные Арабские Эмираты заявили поздно вечером в среду, что они перехватили три беспилотника, которые вошли в их воздушное пространство.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Haaretz».

Недавно стало известно о том, что ответственность за атаку беспилотников взяла на себя малоизвестная группировка «Бригады истинного обещания», ссылаясь на вмешательство Объединенных Арабских Эмиратов в Йемен и Ирак в качестве повода для нападения.

Также сообщается, что первые три нападения, в том числе ракетный удар в понедельник, во время визита президента Израиля, были предприняты йеменскими хуситами, связанными с Ираном, в результате эскалации военной коалиции во главе с Саудовской Аравией, в которую входят ОАЭ.

Ранее Курсор писал о том, что ОАЭ сообщают о перехвате минимум трех вражеских беспилотников.

Объединенные Арабские Эмираты перехватили и уничтожили минимум три БПЛА, проникших в воздушное пространство страны Персидского залива над ненаселенными районами.

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