Масштабный оползень на итальянском курорте: известно о четырех погибших

Еще девять человек числятся пропавшими без вести.

В субботу, 26 ноября, на итальянском острове Искья произошел масштабный оползень, вызванный сильными дождями. Стихийное бедствие разрушило множество домов, а некоторые автомобили потоком грязи унесло в море.

Об этом сообщает BBC.

В результате ЧП погибло четыре человека, среди них — двое детей. Еще девять человек числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковую операцию. Жителей призывают оставаться дома, чтобы не мешать работе экстренных служб.

На острове за шесть часов выпало 126 миллиметров осадков. Это самое большое количество осадков за последние 20 лет.

Как и близлежащий Капри, остров Искья в Тирренском море является местом отдыха как для иностранцев, так и для итальянцев. Однако ключевой проблемой является то, что около половины домов на острове построены незаконно и поэтому не могут противостоять силе оползней и землетрясений.

Министр гражданской обороны Нелло Музумечи заявил, что Италии нужен «национальный план адаптации к изменению климата», чтобы здания и инфраструктура могли выдерживать все более частые явления, такие как проливные дожди.

«Охрана нашей территории — это самая большая общественная работа, которую мы должны выполнить в ближайшие несколько лет. Если мы этого не сделаем, мы будем оплакивать еще больше людей», — сказал он.

Известно, что правительство уже направило 2 миллиона евро на восстановление домов, которые были разрушены в результате оползня.

«Курсор» писал ранее, что на небольшом итальянском острове Стромболи к северу от Сицилии в октябре активизировался одноименный вулкан.