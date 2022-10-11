В Италии на острове Стромболи началось извержение вулкана

Туристы едут посмотреть на эффектное природное явление, несмотря на опасность. Местные владельцы катеров зарабатывают, катая желающих посмотреть на вулкан со стороны моря.

На небольшом итальянском острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался одноименный вулкан.

Об этом сообщает la Repubblica.

Отмечается, что остров заполнен туристами: желающих посмотреть на эффектное природное явление предостаточно, несмотря на существующую опасность.

Согласно сообщению, вулкан проснулся на выходных: так, в воскресенье он выбросил значительное количество пепла и дыма. Затем местные жители зафиксировали поток лавы, который сошел в море. В ночь на понедельник извержение повторилось.

«Терраса кратера частично обрушилась. В результате этого на острове даже было землетрясение, которое длилось около 3 минут. Служба гражданской защиты объявила оранжевый уровень предупреждения, что означает активный мониторинг ситуации», — пишет СМИ.

В то же время мэр города Липари Риккардо Гулло призвал жителей и туристов не выходить из домов и держаться подальше от окон. В городке Джиностра местные власти рекомендовали людям носить маски, чтобы защититься от пепла.

Как сообщал Курсор, вулкан Тонга сильно повлиял на стратосферу Земли. Его 58 тысяч остатков бассейнов влаги дрейфовали в высшие слои атмосферы и уже более 8 месяц нагревают нашу планету.