В Италии на острове Стромболи началось извержение вулкана

На небольшом итальянском острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался одноименный вулкан.
Об этом сообщает la Repubblica.
Отмечается, что остров заполнен туристами: желающих посмотреть на эффектное природное явление предостаточно, несмотря на существующую опасность.
Согласно сообщению, вулкан проснулся на выходных: так, в воскресенье он выбросил значительное количество пепла и дыма. Затем местные жители зафиксировали поток лавы, который сошел в море. В ночь на понедельник извержение повторилось.
«Терраса кратера частично обрушилась. В результате этого на острове даже было землетрясение, которое длилось около 3 минут. Служба гражданской защиты объявила оранжевый уровень предупреждения, что означает активный мониторинг ситуации», — пишет СМИ.
В то же время мэр города Липари Риккардо Гулло призвал жителей и туристов не выходить из домов и держаться подальше от окон. В городке Джиностра местные власти рекомендовали людям носить маски, чтобы защититься от пепла.
Как сообщал Курсор, вулкан Тонга сильно повлиял на стратосферу Земли. Его 58 тысяч остатков бассейнов влаги дрейфовали в высшие слои атмосферы и уже более 8 месяц нагревают нашу планету.
Это извержение оказалось одним из самых мощных. Оно началось 13 января 2022 года. В итоге процесс достиг своего пика двумя днями позже.
Ученые все еще изучают последствия этого катаклизма, поэтому пристально наблюдают за процессом. В атмосфере оказались тонны пара, пепла и вулканических газов.
Ранее Курсор информировал о том, что в сети показали видео, на котором видно извержение вулкана Этна в Италии.