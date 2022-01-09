Медики назвали частую причину возникновения астмы у детей

Как рассказала профессор экологии Сьюзан Аненберг, эта проблема является серьезной и нуждается в скорейшем решении. Эксперты из Университета Джорджа Вашингтона выяснили, что все дело в высокой концентрации диоксида азота или NO2. Это загрязняющее вещество образуется после выбросов выхлопных газов.

Об этом сообщает научный журнал The Lancet.

Напомним, что астма – это хроническое заболевание, вызывающее воспаление дыхательных путей легких.

По словам ученых около 1,85 млн новых случаев детской астмы связаны с NO2. Чаще всего от этой проблемы страдают дети из больших городов. Несмотря на то, что качество воздуха в США и Европе постепенно улучшается, уровень загрязнения NO2 еще не начал падать.

Ранее редакция Курсора писала, что ученые рассказали, как отреагирует организм, если на 30 дней отказаться от сахара. Специалисты утверждают, что полностью исключить сахар из рациона невозможно. Он входит в состав огромного количества продуктов, которые мы употребляем ежедневно, и полное их исключение будет более вредным для здоровья.

Кроме того, мы сообщали, что врачи перечислили лучшие продукты для защиты от диабета.

Еще напомним, что ученые назвали продукт, который предотвращает развитие сахарного диабета и укрепляет иммунитет.

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