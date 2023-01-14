Медики назвали самую популярную косметическую процедуру в мире

С каждым годом растет число людей, прибегающих к косметологическим операциям, и большую часть из них становят женщины. Согласно данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), самой популярной процедурой в мире стала липосакция.

Об этом сообщает CNN.

В 2021 году на процедуру по удалению жировых отложений в разных участках тела пришлось 14,8 процента операций (рост по сравнению с 2020 годом составил 25 процентов), а вот на втором месте находится увеличение груди — чуть более 13 процентов. Всего за позапрошлый год было выполнено более 30 миллионов хирургических и нехирургических процедур.

Не менее популярны ритопластика — операция, при которой устраняются разные дефекты носа, а также абдоминопластика — процедура по восстановлению формы живота.

А вот самым быстрорастущим сегментом косметической хирургии стала подтяжка бедер, по сравнению с 2020 годом спрос на нее среди клиентов повысился на 53 процента.

«Курсор» писал ранее, что в 2021 году около 82 тысяч израильтян сделали пластические операции, 75 из них в результате осложнений, вызванных процедурами, проведенными за пределами страны.