Он сделал громкое заявление в честь российского праздника.

Бывший президент россии дмитрий медведев* отметился новыми обещаниями по случаю Дня воссоединения новых регионов с россией - этот праздник путин узаконил 28 сентября. В этот день заместитель главы Совбеза рф медведев заявил, что россияне готовы воевать с Украиной "до полного уничтожения".

Об этом пишет "Униан".

"Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий", - заявил медведев.

Кроме того, он отметил, что вскоре россия присоединит к себе еще больше украинских территорий, правда не уточнил, когда именно.

Ранее "Курсор" писал о том, что экс-президент рф медведев отличился очередным абсурдным заявлением. Он назвал украинские власти "преступниками" и уточнил, что "им согласовали любые удары по всему российскому, например в Крыму". Вместе с тем по его словам, "предсказания Апокалипсиса все ближе".

Также мы сообщали, что экс-президент рф медведев похвастался количеством набранных в армию рф запасников и добровольцев. По словам чиновника, часть из новобранцев - это "лица, пребывавшие в запасе и другие категории".

Кроме того, медведев устроил истерику из-за возможного ареста путина и пожелал смерти МУС. Бывший президент рф и нынешний зампред главы Совета Безопасности россии дмитрий медведев* заявил, что враги его страны "наплевали" на международное право в надежде на то, что принципы Римского статута коснутся россии, но этого не будет.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!