Мемориал Холокоста в Салониках вновь подвергся вандализму

Высшая еврейская организация Греции заявила, что мемориал тысячам евреев, погибших во время Холокоста, подвергся актам вандализма в Салониках. Фреска, посвященная депортации евреев Салоников, была исписана свастикой и фашистскими символами.

«Антисемиты-вандалы свободно бродят улицами и не нарушают никаких попыток сохранить память о Холокосте в Салониках. Еще раз призываем власти принять все необходимые меры для задержания виновных и привлечения их к ответственности», — сказано в заявлении Центрального совета еврейских общин Греции (KIS).

Известно, что в конце прошлого месяца произошел похожий инцидент с мемориалом. Злоумышленники осквернили это место, нарисовав красную свастику на могиле, символизирующей надгробия, разрушенных нацистами после того, как они депортировали более 90% населения Салоников в лагеря смерти.

Также один из пяти исторических маркеров, расположенных на территории Университета Аристотеля, на месте, где когда-то было кладбище, осквернили красным кельтским крестом. Он является символом сторонников превосходства белой расы.

Еврейская община города осудила «нечестивые действия вандалов, приверженцев нетерпимости и антисемитизма», выражающих свои ненавистнические и фанатические взгляды через осквернение памяти салоникских евреев. Правоохранителей призвали разыскать и привлечь нарушителей к ответственности, но арестов не последовало. Фото с места событий и историю прошлых инцидентов с этим мемориалом ищите в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что в немецком городе переименуют 11 улиц, названных именами антисемитов.