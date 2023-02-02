Мэрилина Мэнсона обвинили в педофилии

Музыканта уже не раз обвиняли в подобных преступлениях, а Мэнсон обвинения в свой адрес называет искажением реальности.

На известного рокера Мэрилина Мэнсона подали в суд за сексуальное насилие над несовершеннолетней девушкой, которое было совершено в 1990-х годах.

Подробнее информирует Rolling Stone.

Сообщается, что преступления были совершены в начале карьеры рокера и продолжались несколько лет. Имени жертвы неизвестно, иск был подан анонимно. Женщина утверждает, что в 1995 году она случайно столкнулась с музыкантом после концерта в Далласе (Техасс), когда ей было 16 лет. Рокер якобы позвал несовершеннолетних фанаток в свой концертный автобус, где спросил их возраст и класс в школе, записал домашние адреса и номера телефонов. После этого, согласно заявлению, произошло насилия. Стоит отметить, что возраст согласия в Техасе на тот момент составлял 17 лет.

После того как все закончилось, певец выгнал школьницу из автобуса и пригрозил никому не рассказывать, или он убьет ее семью, тем более, что знал адрес. Женщина заявила, что это сильно ударило по ее психике, она начала употреблять наркотики. В то же время, женщина поддерживала связь с Мэнсоном, пользовалась пропусками за кулисы и сопровождала его в концертных турах. Она уточнила, что рокер имел над ней психологический контроль.

Адвокат Мэрилина Мэнсона Говард Кинг заявил, что рокер не знаком и не помнит женщину. Более того, он считает, что это сфабрикованное дело, которое развалиться еще на этапе досудебных разбирательств.

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