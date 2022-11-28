В Израиле по подозрению в террористической угрозе был задержан украинский артист

В Израиле сотрудниками полиции был задержан украинский оперный певец, проживающий в Италии. Его приняли за «особо опасного террориста».

Об этом сообщает государственная медиакорпорация «Кан».

Полицейские ворвались в гостиничный номер, где проживал артист во время гастролей по нашей стране, задержали его и заковали в наручники, после чего доставили к следователям на допрос.

Как оказалось, причиной задержания оперного певца стал пост в его социальной сети, в котором говорилось, что он «едет убивать маленьких еврейских детей». При помощи специального полицейского алгоритма на предмет террористических угроз, текст публикации был выловлен и владельцу аккаунта присвоили статус «тикающей бомбы».

Сотрудники силовых структур оперативно отреагировали и задержали мужчину. Но в ходе расследования выяснилось, что аккаунт украинского артиста кто-то взломал с целью испортить ему жизнь. Оперного исполнителя освободили из-под стражи и он намерен при возвращении в Италию пойти в полицию и подать заявление на человека, который его подставил и незаконно завладел личным профилем.

«Курсор» писал ранее, что сотрудники полиции арестовали израильского музыканта Лиора Перлмутера за то, что он угрожал своей бывшей супруге. Исполнитель электронной музыки находился в конфликте с женой из-за того, что она не давала видеться с дочерью.