Мертвые микроорганизмы могут спровоцировать цунами из-за способности сдвигать тектонические плиты – ученые

Исследование в зоне субдукции Хикуранги показывает, что крошечные древние морские организмы могут оказать серьезное влияние на следующее сейсмическое событие. Локация является крупнейшим разломом в окрестностях Новой Зеландии, способным вызывать землетрясения силой 8 баллов и выше.

Эксперты изучают известковые отложения, оставленные массами одноклеточных морских организмов десятки тысяч лет назад. Она полагают, что уровень движения и трения между Австралийской и Тихоокеанской плитами, поскольку регион может генерировать сильные землетрясения силой более восьми баллов.

Об этом 15 октября сообщает Sciencealert.

Исследователи внимательно изучили зону субдукции Хикуранги, чтобы предсказать землетрясения. Доктор Кэролин Боултон возглавила команду из Веллингтонского университета Те Херенга Вака-Виктория, где они исследовали скалистый обрыв на разломе Хунгароа на окраинах зоны субдукции.

Среди скалистых обрывов есть слои известняка, аргиллита и алевролита, расположенные недалеко от Торы, что примерно в 35 км к юго-востоку от Мартинборо. Исследование этого района дало удобное указание на события в морской зоне субдукции.

Они обнаружили, что подобные породы были отложены на морском дне между 35 и 65 миллионами лет назад. В этих отложениях содержится большое количество кальцита, распространенного карбонатного минерала. Но на этот раз это раковины крошечных древних морских организмов, которые могут сыграть большую роль, чем ожидалось.

Кальциты могут действовать как смазка для двух тектонических плит в зоне субдукции, если кальциты растворяются в достаточно больших количествах. Это может привести к тому, что обе тектонические плиты будут легко скользить, не вызывая заметных землетрясений на поверхности. С другой стороны, линия разлома также может запирать и накапливать энергию, которая может быть высвобождена в виде более крупного землетрясения, если кальциты не растворятся.

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