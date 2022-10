Метеорит «древнее Земли» нашел новый дом

Большинство метеоритов, когда их находят, возможно, находились в окружающей среде тысячи лет, миллионы лет, но этот парень упал из космоса и был обнаружен в течение нескольких недель.

Подробности 20 октября сообщили в Музеи Виктории.

Поисковая группа под руководством профессора Аделаидского университета Керра Гранта исследовала космический камень. Фрагменты 40-килограммового объекта, названного метеоритом Карунда в честь места его падения, показали, насколько редким был его состав, состоящий из смеси минералов, таких как магний, железо и никель.

«Этот конкретный метеорит представляет собой метеорит каменного типа, и они довольно редки, и что делает его еще более редким, так это то, что это углеродистый хондрит, поэтому он содержит углерод», — сказал лектор астрономии Аделаидского планетария Пол Курноу.

November’s #MeteoriteoftheMonth is Karoonda, a carbonaceous (CK4) chondrite that fell in #Australia the night of November 25, 1930. More: https://t.co/vfRRIW2Znm#MeteoriteMonday #meteorite pic.twitter.com/NISlqZ0wRW

— ASU Meteorites (@ASUMeteorites) November 30, 2020