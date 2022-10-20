Метеорит «древнее Земли» нашел новый дом

Метеорит, прославивший Карунду 92 года назад, направился в Музей Южной Австралии. Это редкий космический объект, возраст которого может превышать миллиарды лет.

Большинство метеоритов, когда их находят, возможно, находились в окружающей среде тысячи лет, миллионы лет, но этот парень упал из космоса и был обнаружен в течение нескольких недель.

Подробности 20 октября сообщили в Музеи Виктории.

Поисковая группа под руководством профессора Аделаидского университета Керра Гранта исследовала космический камень. Фрагменты 40-килограммового объекта, названного метеоритом Карунда в честь места его падения, показали, насколько редким был его состав, состоящий из смеси минералов, таких как магний, железо и никель.

«Этот конкретный метеорит представляет собой метеорит каменного типа, и они довольно редки, и что делает его еще более редким, так это то, что это углеродистый хондрит, поэтому он содержит углерод», — сказал лектор астрономии Аделаидского планетария Пол Курноу.

Астрономы считают, что метеоры восходят к солнечной туманности — вращающемуся диску из газа и пыли, который создал Солнечную систему и сформировал Солнце. Именно на такие метеориты приходится всего около 4,6% всех падений.

«Многие из этих метеоритов старше самой Земли», — добавил ученый.

Несколько фрагментов метеорита Карунда были извлечены и отправлены в Южно-Австралийский музей для демонстрации, а местный совет получил награду за один из самых больших фрагментов. После почти 92-летнего изучения фрагмента истории районный совет Карунда-Ист-Мюррей принял решение отправить ценный предмет на хранение в музей. В планах создать точную копию метеорита, чтобы выставить ее в офисе муниципального совета, чтобы местные жители и туристы могли восхищаться ею, что больше, чем они могут сделать на данный момент.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые изучили метеоритную пыль и обнаружили неизвестные раннее типы кристаллов.