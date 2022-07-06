В известном метеорите найдены необычные кристаллы

Новые типы кристаллов удалось найти в пыли метеорита, упавшем на территорию россии* девять лет назад.

Об этом сообщает Science Alert.

Челябинский метеорит, весом 11 тыс метрических тонн и диаметром 18 метров, вошел в атмосферу Земли со скоростью 66 950 км/ч. Небесное тело взорвалось в 23,3 км над челябинском, а затем развалился на мелкие куски.

Это крупнейший взрыв метеорита в атмосфере нашей планеты со времен падения Тунгусского метеорита, который также упал на территории рф 1908 году. Мощность удара от падения Тунгусского метеорита в 30 раз превысила взрыв атомной бомбы в Хиросиме.

Ученые провели исследование, в рамках которого изучали крошечные частички пыли, осевшие на поверхности после взрыва метеорита. По словам ученых, чаще всего, после падения метеорита остается небольшое количество пыли, которая потом разносится или падает в воду.

Челябинский метеорит оставил после себя огромный шлейф пыли, который находился в атмосфере нашей планеты почти в течение четырех дней. После метеоритная пыль осела на свежий слой снега и сверху ее присыпало еще одним слоем снега. Только благодаря этому ученые смогли получить очень редкие образцы метеоритной пыли.

Специалисты проанализировали и изучили пылинки небесного тела, используя обычный микроскоп. Во время исследования они обнаружили необычный тип кристаллов, который ранее им не встречался.

Затем они, используя мощные электронные микроскопы, изучили кристаллы. По словам ученых, эти кристаллы были двух форм: почти сферические и шестиугольные. Кроме этого, выяснилось, что эти имеют несколько слоев графита, окружающего центральный нанокластер, который находится в сердце кристалла.

По мнению ученых, неизвестные ранее кристаллы образовались под воздействием высокой температуры и большого давления. Именно такие условия бывают во время вхождения небесного тела в атмосферу нашей планеты.

Группа ученых намерена продолжить исследования, чтобы узнать, могут ли обнаруженные кристаллы быть в других метеоритах или они образовались только во время падения Челябинского метеорита.

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