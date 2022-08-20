МИД Австрии вызвало «на ковер» постпреда рф: в чем причина

Министерство иностранных дел Австрии вызвало постоянного представителя рф* при международных организациях в Вене Михаила Ульянова после его призыва «не проявлять пощады к украинцам».
Об этом сообщает МИД Австрии в Twitter.
«Мы выступаем за свободу слова. Но мы также можем занять жесткую позицию против таких провокационных заявлений. Поэтому на воскресенье в МИД вызвали российского постоянного представителя Михаила Ульянова», — говорится в сообщении.
Как известно, на днях Ульянов в Twitter призвал «не щадить украинцев», комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за новый пакет помощи. Позже он удалил свой твит и пытался оправдаться, написав, что его «неправильно поняли».
«Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал», — написал Ульянов.
Как сообщал Курсор, в апреле министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, выступая на саммите европейских СМИ, заявил, что Украине не следует предлагать членство в Европейском Союзе.
По его словам, для Украины должны существовать другие модели, кроме вступления в ЕС, присоединения к единому экономическому пространству ЕС или просто сохранения нынешнего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости в поиске механизмов сближения между Украиной и ЕС.
Также Курсор информировал о том, что Министерство иностранных дел Австрии выразило беспокойство по поводу эскалации конфликта в Израиле и поддержало право страны на самозащиту.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!