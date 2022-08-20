МИД Австрии вызвало «на ковер» постпреда рф: в чем причина

На днях Михаил Ульянов, комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за новый пакет помощи, призвал «не щадить украинцев».

Министерство иностранных дел Австрии вызвало постоянного представителя рф* при международных организациях в Вене Михаила Ульянова после его призыва «не проявлять пощады к украинцам».

Об этом сообщает МИД Австрии в Twitter.

«Мы выступаем за свободу слова. Но мы также можем занять жесткую позицию против таких провокационных заявлений. Поэтому на воскресенье в МИД вызвали российского постоянного представителя Михаила Ульянова», — говорится в сообщении.

Как известно, на днях Ульянов в Twitter призвал «не щадить украинцев», комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за новый пакет помощи. Позже он удалил свой твит и пытался оправдаться, написав, что его «неправильно поняли».

«Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал», — написал Ульянов.

Как сообщал Курсор, в апреле министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, выступая на саммите европейских СМИ, заявил, что Украине не следует предлагать членство в Европейском Союзе.

По его словам, для Украины должны существовать другие модели, кроме вступления в ЕС, присоединения к единому экономическому пространству ЕС или просто сохранения нынешнего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости в поиске механизмов сближения между Украиной и ЕС.

Также Курсор информировал о том, что Министерство иностранных дел Австрии выразило беспокойство по поводу эскалации конфликта в Израиле и поддержало право страны на самозащиту.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!