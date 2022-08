Австрия осудила ракетные обстрелы израильских городов

Сегодня, 7 августа, представители министерства иностранных дел Австрии распространили заявление, в котором отметили, что осуждают ракетные удары по территорию Израиля со стороны сектора Газа.

Об этом сообщает МИД Австрии на своей официальной странице в соцсети Twitter.

«Мы категорически осуждаем ракетные обстрелы Израиля и неизбирательные обстрелы гражданских лиц. Мы полностью поддерживаем право Израиля на самооборону и обеспокоены дальнейшей эскалацией, которая может привести к гибели мирных жителей», — говорится в публикации.

Отметим, что на юге страны третий день продолжаются обстрелы, в частности сирены звучали в Беэр-Шеве, Нетивоте, населенных пунктах, граничащих с сектором Газы (Отеф-Аза), в Пальмахим, Ришон ле-Ционе.

We utterly condemn the firing of rockets against #Israel and the indiscriminate targeting of civilians. We fully stand by Israel‘s right to self-defense and are concerned about a further escalation, leading to the loss of any civilian lives.

— MFA Austria (@MFA_Austria) August 7, 2022