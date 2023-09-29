МИД Украины в годовщину трагедии Бабьего Яра призвал мир не допустить повторения катастрофы

МИД Украины опубликовало комментарий к годовщине трагедии Бабьего Яра.

Министерство иностранных дел Украины в своем комментарии по случаю 82-й годовщины трагедии Бабьего Яра, отметили, что через десятки лет после трагедии люди снова наблюдают разрушительные последствия распространения тоталитарной идеологии. МИД Украины просит мир не допустить повторения таких катастроф.

Об этом пишет "УНН".

"Спустя более 80 лет со времен трагедии Бабьего Яра мы снова являемся свидетелями разрушительных последствий распространения тоталитарной идеологии, систематического нарушения общепризнанных принципов и норм международного права. Зверства тогда и сейчас совершались разными режимами и преступниками, но в их основе - одинаковая ненависть ко всему человеческому", - говорится в заявлении украинского МИД.

Вместе с тем упомянуто об включении в 2023 году украинской номинации «Документальное наследие «Бабий Яр» в Международный реестр Программы ЮНЕСКО «Память мира». По мнению МИД, странам нужно действовать вместе для предотвращения возрождения расизма, этнической вражды и тоталитарных идеологий.

Также в заявление отмечено, что память о Бабьем Яре и лозунг «Никогда снова» является ключевой основой гуманизма и представляет собой противостояния любым формам агрессивно-шовинистических идеологий, в том числе российской агрессии против Украины.

Ранее "Курсор" писал о том, что Зеленский выступил с важным заявлением в 82-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. Президент Украины почтил память жертв масштабного расстрела, в котором погибли тысячи евреев. Он принял участие в церемонии, которая прошла в Киеве.