МИД Японии впервые за 20 лет назвал Курилы незаконно оккупированными россией

Министерство иностранных дел Японии пишет, что односторонние насильственные изменения статус-кво не должны допускаться ни в одном регионе — и что Токио работает с другими странами, чтобы показать россии, что за такие действия приходится платить.

Впервые за почти 20 лет Министерство иностранных дел Японии назвало Курильские острова, незаконно оккупированные россией*.

Согласно документу, переговоры с россией о заключении мирного договора «не имеют никаких перспектив», а Курильские острова описываются как «территория, принадлежащая Японии, но в настоящее время незаконно оккупированная россией».

Журналисты отмечают, что японские дипломаты на переговорах уже давно отказались от подобных формулировок: с 2003 года используется термин «незаконная оккупация», а с 2011 года — «территория, принадлежащая Японии и присущая ей». Новая формулировка указывает на более жесткую позицию по отношению к россии.

В документе также осуждается полномасштабное вторжение россии в Украину. В нем говорится, что это акт насилия, который в корне нарушит мировой порядок.

Курсор ранее писал, что США выделили пол миллиарда долларов на экономическую помощь Украине. Соединенные Штаты предоставят Украине новую помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать выплачивать зарплаты, пенсии и предоставлять услуги, сообщил представитель Казначейства.

Также сообщалось, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!