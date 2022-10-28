Министр иностранных дел Украины пообщался с главным дипломатом Ирана: о чем шла речь

Дмитрий Кулеба потребовал от Тегерана немедленно прекратить поставки в россию оружия, которое используется для убийства мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 28 октября, провел телефонный разговор с главой иранской дипломатии Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

Об этом глава украинского МИДа сообщил в своем Twitter.

Он отметил, что в ходе беседы потребовал от Тегерана немедленно прекратить поставки оружия в российскую федерацию*.

«Сегодня мне позвонил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, во время которого я потребовал от Ирана немедленно прекратить поставки в россию оружия, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критически важной инфраструктуры в Украине», — написал Кулеба.

Как сообщал Курсор, разведка Украина обнаружила новые доказательства причастности Ирана к поставкам оружия рф.

Так, украинские разведчики смогли «приземлить» дроны «Mohajer-6» больше месяца вблизи Одессы. Специалисты ГУР изучили дрон и выяснили, что детали маркированные на официальном языке Ирана — фарси. Все это говорит о том, что Иран поставляет оружие россии, которое потом используется против Украины.

Курсор ранее писал, что иранские футболисты предлагают отстранить свою сборную от участия в ЧМ-2022. В ФИФА была отправлена петиция от имени многих иранских футболистов и представителей других видов спорта, которые требуют исключить Иран из организации за политику страны в отношении женщин.