Иранские футболисты предлагают отстранить свою сборную от участия в ЧМ-2022

В ФИФА была отправлена петиция от имени многих иранских футболистов и представителей других видов спорта, которые требуют исключить Иран из организации за политику страны в отношении женщин.

Футболисты сборной Ирана, а также другие иранские спортсмены, составили совместную петицию в Международную федерацию футбола (ФИФА). В ней они не только требуют исключить свою страну из данной организации, но также отстранить ее от участия в финальной стадии Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщается в Twitter Iran International English.

Как известно, Мундиаль должен стартовать через месяц – в нем сборная Ирана должна играть в группе вместе с командами США, Англии и Уэльса.

Отмечается, что сподвигло спортсменов на такой поступок ужасно жестокое отношение властей Ирана к собственному народу. В частности, даже игроки национальной сборной Ирана по футболу неоднократно подвергались гонениям со стороны правительства страны. Им не только угрожали, но еще и преследовали, а также заключали в тюрьму.

В своей петиции ее авторы также упомянули тот факт, что политика Ирана по отношению к женщинам в XXI веке должна привлечь максимальное внимание мировой общественности. Они имеют в виду ситуацию с убийством девушки за неправильно надетый хиджаб.

«По их мнению, настало время отстранить Иран не только от спортивного мира, в частности футбольного, но и от политического и экономического также. В частности, это уже происходит – ЕС по факту военного сотрудничества Ирана и россии уже утвердил санкции против страны», — говорится в сообщении.

Как информировал Курсор, студенты из Ирана, Алжира, Индии и Палестины сегодня, 21 октября, собрались под иранским посольством в Киеве. Главный месседж акции: Иран не должен поддерживать российский террор против Украины.

Также Курсор писал о заявлении Яира Лапида, который считает, что отношения Ирана и россии – проблема для всего мира.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!