Министр обороны Украины: Мы пытаемся быть как Израиль

Украина планирует создать мощную военную и оборонную промышленность, включая «армию беспилотников», и поглощение государством на этой неделе частных пакетов акций стратегических компаний является частью этого плана, заявил министр обороны Украины.

Алексей Резников сообщил «Рейтер», что Украина рассматривает возможность создания украинской артиллерии калибра НАТО, и ей необходимо производить средства подавления беспилотников, а также собственные воздушные, подводные и наземные беспилотники, которые он назвал «будущим войны на планете».

Украина, по его словам, уже находится в процессе создания «армии беспилотников», чтобы противостоять российскому вторжению, в ходе которого москва* в последние недели выпустила множество беспилотников-камикадзе иранского производства, чтобы поразить жизненно важную украинскую инфраструктуру.

«Мы пытаемся быть как Израиль — более независимыми в ближайшие годы», — сказал он в интервью в хорошо охраняемом правительственном районе в центре Киева 10 ноября.

«Думаю, лучший ответ [видно] в Израиле… развивать свою национальную промышленность для своих вооруженных сил. Это сделало их независимыми», — сказал он.

Украина во время российского вторжения, начавшегося в феврале, в значительной степени полагается на передовые западные системы вооружения, и использует системы залпового огня, такие как HIMARS, чтобы нанести ущерб российским линиям снабжения и командным пунктам на юге.

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