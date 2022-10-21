Министр обороны Великобритании не будет бороться за пост премьер-министра: какую кандидатуру он поддерживает

У чиновника есть ряд вопросов к Борису Джонсону.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что склоняется к кандидатуре Бориса Джонсона в борьбе за пост следующего премьер-министра.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Уоллеса, он не будет бороться за пост премьер-министра и обеспечит поддержкой Бориса Джонсона. Одновременно с этим у него есть вопросы к Джонсону, подразумевая парламентские расследования относительно его поведения. Помимо министра обороны, Джонсона поддержал министр по вопросам предпринимательства Джейкоб Рис-Могг.

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