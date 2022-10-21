Политический кризис в Британии: названы фавориты на должность премьер-министра

После отставки премьер-министра Лиз Трасс началась борьба за пост главы правительства.

Согласно сообщениям британских СМИ, главный фаворит на должность премьер-министра Великобритании — бывший канцлер казначейства Британии Риши Сунак.

Сунак был главным конкурентом Лиз Трасс в борьбе за место премьер-министра после отставки Бориса Джонсона.

Ранее Сунак заявлял, что предложенная Трасс экономическая политика потерпит неудачу. Именно Сунак является фаворитом и среди букмекеров.

Кроме Сунака, хорошие шансы занять кресло премьер-министра есть у лидера Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт, действующего министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, бывшего премьер-министра Бориса Джонсона и государственного секретаря Министерства внутренних дел в правительстве Трасс Суэлла Браверман.

Британский Госвещатель ВВС со ссылкой на ставки букмекеров, оценивает шансы Сунака стать премьер-министром в 36%, Пенни Мордонт — 18%, Бена Уоллеса — 9%, а Бориса Джонсона — 7%.

Сообщается также, что действующий канцлер казначейства Британии Джереми Хант публично отказался от борьбы за этот пост.

Ранее Курсор писал, что в Великобритании решили, как будут выбирать нового премьер-министра.

Ранее Курсор писал, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Трасс отметила, что уже сообщила королю Чарльзу ІІІ о своем решении.

Лиз Трасс извинилась за свои ошибки. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отказалась подать в отставку и уйти со своего поста, однако официально извинилась за «ошибки» в своей экономической программе.

Ранее Курсор писал про раскол среди консерваторов в Британии: министры призывают объединиться вокруг Лиз Трасс. Спустя чуть более месяца работы Трасс и ее команда продолжают борьбу за доверие однопартийцев и избирателей после вынужденного отказа от снижения налогов.

Также Курсор сообщал, что Лиз Трасс грозит вотум недоверия. В Великобритании все чаще стали появляться сообщения о том, что новому премьер-министру Лиз Трасс могут вынести вотум недоверия.

Как сообщал Курсор, Лиз Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании. Она победила своего прямого конкурента Риши Сунака с отрывом в 35% голосов (60399 против 81326).

Напомним, что ее предшественник, Борис Джонсон, официально ушел в отставку во время аудиенции у королевы в ее поместье Балморал в Шотландии.