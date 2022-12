Мир высокой моды скорбит: Умерла знаменитая британская дизайнер

Британский модельер Вивьен Вествуд умерла в Лондоне в возрасте 81 года. Ее считают сооснователем стиля панк в высокой моде.

Об этом сообщает ВВС.

Пост о смерти Вествуд был опубликован на официальной странице модельера в Instagram.

«Вивьен до последнего мгновения продолжала заниматься любимыми делами — дизайном, творчеством, написанием книги и изменением мира к лучшему. Она прожила удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут продолжаться в будущем», — говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vivienne Westwood (@viviennewestwood)

Вествуд скончалась в Южном Лондоне в окружении своей семьи.

Вествуд известна как активист, так как не боялась показывать на подиуме темы, которые ее волновали. Одной из таких тем было изменение климата.

Вествуд родилась в 1941 году. Она работала школьной учительницей, а затем стала швеей. Вместе с дизайнером одежды Малкольм Макларен открыли магазин одежды Let It Rock , а потом он был переименован в Too Fast to Live, Too Young to Die.

В 1981 году Вествуд создала собственный бренд одежды Vivienne Westwood.

