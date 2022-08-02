Миротворцы НАТО проследили за снятием баррикад на севере Косово

1 августа силы НАТО обеспечивали контроль на приграничных территориях Сербии и Косово и проследили за разборкой установленных баррикад.

В понедельник миротворцы НАТО при поддержке вертолетов наблюдали за устранением блокпостов, установленных протестующими в Косово, где политическая напряженность сохраняется более двух десятилетий с тех пор.

Конфликт обострился 31 июля в связи с решением властей Косово ввести свои независимые номерные знаки и собственные идентификационные карты.

На пике противостояния сербы построили баррикады в знак протеста против решения Приштины о перерегистрации транспортных средств и удостоверений личности.

В понедельник благодаря поддержке НАТО баррикады были устранены. Косовская полиция заявила, что снятие баррикад на севере страны позволило вновь открыть два пограничных перехода с Сербией.

«Дороги теперь свободны для проезда транспорта, оба пограничных перехода открыты для людей и товаров», — говорится в заявлении полиции.

«Курсор» писал об отсрочке конфликта: в Косово отложили изменение номерных знаков.

Редакция сообщала, что в Сербии заявили, что их армия не пересекала границу Косово. Президент Сербии Александр Вучич намекнул на возможное военное решение конфликта. По его словам, если Приштина «решит преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит».