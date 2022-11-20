Мировые хронометристы проголосовали за отмену високосной секунды

Хотя високосные секунды проходят незаметно для большинства людей, они могут повлечь за собой проблемы для ряда систем, требующих точного, непрерывного потока времени.

Собравшиеся на конференции во Франции ученые и представители правительств проголосовали за отмену високосных секунд до 2035 года.

Об этом сообщает PortalTele.

Отмечается, что подобно високосным годам, високосные секунды периодически добавляли к часам за последние полвека, чтобы компенсировать разницу между точным атомным временем и более медленным вращением Земли.

«Хотя високосные секунды проходят незаметно для большинства людей, они могут повлечь за собой проблемы для ряда систем, требующих точного, непрерывного потока времени, таких как спутниковая навигация, программное обеспечение, телекоммуникации, торговля и даже космические путешествия. Это выызвало головную боль для Международного бюро мер и весов (BIPM), отвечающее за всемирное координированное время (UTC) — согласованный международный стандарт, по которому мир устанавливает свои часы», — говорится в статье.

Резолюцию о прекращении добавления високосных секунд до 2035 года приняли 59 государств-членов BIPM. Руководитель отдела времени бюро Патриция Тавелла сообщила, что это «историческое решение, которое сделает возможным «непрерывный поток секунд без разрывов, вызванных сейчас нерегулярными високосными секундами».

По ее словам, россия голосовала против резолюции «не принципиально», а потому, что москва хотела отодвинуть дату ее вступления в силу до 2040 года. Другие страны призвали к более быстрым временным рамкам, например до 2025 или 2030 года, поэтому «лучшим компромиссом» был 2035 год.

Тавелла подчеркнула, что «связь между UTC и вращением Земли не теряется», и для общественности «ничего не изменится».

Как сообщал Курсор, в ночь на воскресенье, 30 октября, Израиль перешел на зимнее время. В 02:00 стрелки часов были переведены на час назад (на 01:00).

Переход на зимнее время регламентируется законом о постоянстве времени, который был принят в 1992 году. В 2013 году в него были приняты поправки, согласно которым страна переходит на летнее время в последнюю пятницу марта, а на зимнее — в последнее воскресенье октября.

Еще мы сообщали, что ученые рассчитали точное количество сна, которое необходимо человеку, а также минимальное количество сна для человека в сутки.