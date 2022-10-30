Мишель Аун покинул пост президента Ливана: кто теперь будет управлять страной

30 октября президентский дворец Ливана был освобожден Мишелем Ауном, однако преемника на его пост пока не нашли.

Мишель Аун, 89-летний президент Ливана, который руководил страной во время финансового кризиса и смертоносного взрыва в порту Бейрута, покинул президентский дворец в воскресенье.

Об этом информирует Haaretz.

Парламент Ливана до сих пор не смог согласовать кандидатуру преемника Ауна, который имел бы право подписывать законопроекты, назначать новых премьер-министров и давать зеленый свет правительственным реформам до того, как за них проголосует парламент.

Как и в течение более чем половины срока пребывания Ауна на посту, Ливаном в настоящее время управляет временный кабинет, поскольку назначенный премьер-министр уже полгода не может сформировать правительство.

Аун — фигура, вызывающая глубокие разногласия, его обожали христиане, считая его своим защитником в сектантской системе Ливана, но критики обвиняют его в том, что он способствовал коррупции и помог вооруженной группировке Хизбалле приобрести влияние.

Благодаря поддержке Хизбаллы Аун занял пост президента в 2016 году, при этом заключив сделку, которая вернула ведущего в то время суннитского политика Саада аль-Харири на пост премьер-министра.

Курсор писал, что Ливан находится на пороге стратегической победы — Хизбалла.

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