Ливан находится на пороге стратегической победы — Хизбалла

По словам Набиля Каука, весь Израиль, включая армию, политиков, службу безопасности и народ, являются свидетелями победы Хизбаллы в переговорах о морской границе.

Ливан находится на пороге «национальной, исторической и стратегической победы» в связи с выполнением всех ливанских требований относительно особой экономической зоны.

Об этом в воскресенье, 23 октября, заявил член центрального совета «Хизбаллы» шейх Набиль Каук, сообщает Israel Hayom.

Как известно, ранее «Хизбалла» не высказывалась конкретно относительно соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном и давала понять, что будет комментировать документ только тогда, когда станут ясны все его детали.

Теперь же высокопоставленный представитель террористической организации добавил, что «переговоры не дали возможности освободить ни одного метра наших морских территорий за 11 лет», однако теперь консенсус между сопротивлением и единой ливанской национальной позицией достигнут.

В частности, Каук заявил, что весь Израиль, включая армию, политиков, службу безопасности и народ, являются свидетелями победы «Хизбаллы». При этом, по его словам, «в Ливане есть те, кто отрицает это достижение, потому что они этим огорчены».

Как сообщал Курсор, в Израиле обеспокоены использованием беспилотников против Украины, которые, возможно, будут применены против израильтян в войне с «Хизбаллой». После подписания Авраамских соглашений между Израилем и умеренными арабскими странами региона во главе с Центральным командованием США происходит обмен данными об иранских беспилотниках.

Также Курсор информировал о том, что в начале недели израильский катер нарушил территориальные воды Ливана. Об этом заявили ливанские власти.

Так, ливанская армия обвинила Израиль в нарушении границ. По их данным, израильский военный корабль был замечен в ливанских водах напротив Рас-Накуры.

Также мы информировали, что Ганц заявил о готовности ответить на вероятные удары «Хизбаллы».