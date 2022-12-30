Мишель Обама призналась, что терпеть не могла своего мужа

Жена 44-го президента США Барака Обамы, Мишель, призналась, что в течение десяти лет она «терпеть не могла своего мужа».

Об этом Мишель Обама заявила в интервью Revolt TV.

Она рассказала, что кризис в супружеской жизни президентской пары начался, когда их дети были маленькими, а задача по воспитанию детей легла в основном на ее плечи.

«Были десять лет, когда я терпеть не могла своего мужа. И угадайте, когда это случилось? Когда дети были маленькими», — сказала Мишель Обама.

Мишель рассказала, что пара столкнулась с кризисом в начале политической карьеры Барака Обамы, когда он начал набирать популярность и входить в политическую жизнь в США. В это время дети пары — дочери Саша и Малия — были совсем маленькими.

«Бывают случаи, когда я брала на себя 70 процентов всех семейных дел, а он только 30 процентов. Бывают случаи, когда ему 60 процентов, а мне 40. Но знаете что? Мы женаты уже 30 лет. Я согласна на такие 10 плохих лет на каждые 30 лет брака», — уверена Мишель Обама.

Когда ее мужа избрали президентом США, девочкам Саше и Малии было 7 и 10 лет. Мишель Обама рассказала о сложности общения с девочками в юном возрасте, что привело ее к большому разочарованию. «Маленькие дети — террористы. У них есть требования, они не разговаривают и все время плачут», — поделилась Мишель.

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