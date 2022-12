Обама пошутил о Байдене: Сумасшедший «дядя Джо»

Экс-президент США Барака Обама в шутливой форме высказался о состоянии действующего лидера страны Джо Байдена.

Об этом сообщает Daily Wire.

«Мы все знаем некоторых людей в нашей жизни, которым мы не желаем зла. Они говорят сумасшедшие вещи, а мы все такие: «Ну, дядя Джо, ты знаешь, что с ним случилось». Они часть семьи, но вы не возлагаете на них серьезных обязанностей», – заявил Обама.

Fmr. President Barack Obama: «We all know some folks in our lives…they say crazy stuff…Uncle Joe, you know what happened to him. They’re part of the family but you don’t give them serious responsibilities.» pic.twitter.com/PTmY1rGTrQ

— Daily Caller (@DailyCaller) December 2, 2022