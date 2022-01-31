Мисс США 2019 покончила жизнь самоубийством

Мисс США 2019, Челси Крист, умерла в возрасте 30 лет, выпав из окна. Полиция Нью-Йорка получила звонок в службу экстренной помощи из многоквартирного дома Крист, но прибыв на место, сотрудники констатировали смерть.

Мисс США 2019, Челси Крист, умерла в возрасте 30 лет. Хотя ее смерть все еще расследуется, сотрудники полиции считают, что она покончила жизнь самоубийством. Она жила на девятом этаже 60-этажного высотного дома, но в последний раз ее видели на террасе 29-го этажа. Считается, что она спрыгнула сама.

Об этом сообщает WBZ.

За несколько часов до своей смерти Челси опубликовала свою фотографию в Instagram, подписав ее: «Пусть этот день принесет вам покой и мир».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cheslie Kryst, JD, MBA (@chesliekryst)

В октябре 2019 года, во Всемирный день психического здоровья, она написала в Facebook : «Я много делаю, чтобы поддерживать свое психическое здоровье. И самое главное, что я сделала, — это поговорила со специалистом. С ней действительно легко говорить. Она дает мне отличные советы, особенно если мне грустно, или я счастлива, или у меня впереди напряженный месяц. Когда я не разговариваю со своим психологом, я трачу время в конце каждого дня, чтобы просто расслабиться. Я отключаюсь от сети, отключаю телефон, на сообщения не отвечаю, просто сижу и смотрю любимые фильмы».

Крист также была адвокатом и работала корреспондентом.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что умерла Эстер Поллард, жена израильского шпиона Джонатана Полларда.

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