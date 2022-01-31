Умерла Эстер Поллард, жена израильского шпиона Джонатана Полларда

Эстер Поллард, жена осужденного израильского шпиона Джонатана Полларда, скончалась от COVID-19 в понедельник в больнице Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме.

Эстер Поллард, жена осужденного израильского шпиона Джонатана Полларда, скончалась в понедельник в больнице Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме. Она боролась с COVID-19 и страдала от рака груди.

Об этом сообщает JNS.

Похороны состоятся на кладбище Ар ха-Менухот в Иерусалиме. Точное время похорон пока не сообщается.

В заявлении Комитета Джонатана Полларда говорится, что Эстер, у которой был рак груди, заразилась вирусом две недели назад и проходила лечение дома по рекомендации своих врачей. В выходные ее здоровье ухудшилось, и в Шаббат ее доставили в реанимацию в «Хадассе».

Полларды поженились в 1993 году, когда Джонатан отбывал пожизненное заключение за продажу секретной информации Израилю. Он был условно-досрочно освобожден в 1995 году, после чего ему пришлось остаться в Нью-Йорке.

Полларды прибыли в Израиль год назад после того, как бывший президент Дональд Трамп добился замены его пожизненного заключения на 30 лет, которые он отсидел.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что президент Герцог и его супруга встретились с представителями еврейской общины ОАЭ.

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