Множество погибших и пропавших без вести: лодка с мигрантами из Ливана затонула возле берегов Сирии

Днем 22 сентября, в четверг, судно с мигрантами из Ливана, где находилось 150 человек, перевернулось у побережья Сирии.

Сирийские журналисты передают слова генерала Самера Кобросли, согласно которым вследствие этого инцидента погибло как минимум 28 человек, в том числе дети.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В данный момент известно о 15 выживших, среди которых преимущественно ливанцы и сирийцы. Они проходят лечение в больнице Аль-Базель в прибрежном городе Тартус. У некоторых из них нет документов, которые удостоверяют личность. Сирийские власти до сих пор ищут выживших у сирийского средиземноморского острова Арвад.

По словам выживших, на лодке находилось более 150 человек. То есть, как минимум 107 человек являются пропавшими без вести. Также они утверждают, что судно отплыло из ливанского прибрежного города Минье несколько дней назад и направлялось в Европу