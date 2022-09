Множество погибших и пропавших без вести: лодка с мигрантами из Ливана затонула возле берегов Сирии

Сирийские журналисты передают слова генерала Самера Кобросли, согласно которым вследствие этого инцидента погибло как минимум 28 человек, в том числе дети.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В данный момент известно о 15 выживших, среди которых преимущественно ливанцы и сирийцы. Они проходят лечение в больнице Аль-Базель в прибрежном городе Тартус. У некоторых из них нет документов, которые удостоверяют личность. Сирийские власти до сих пор ищут выживших у сирийского средиземноморского острова Арвад.

По словам выживших, на лодке находилось более 150 человек. То есть, как минимум 107 человек являются пропавшими без вести. Также они утверждают, что судно отплыло из ливанского прибрежного города Минье несколько дней назад и направлялось в Европу

Heartbroken,Syrians escaped Assad security harassment & bombs to Lebanon,so badly treated they got on a death boat to Europe,which sank oppositeTartous So far 20 bodies including children recovered,22 survived the sea to be caught by Assad security,which they had originally fled. pic.twitter.com/2C5FnSNt9c

— Majd khalaf