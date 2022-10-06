Убегали от мобилизации: двое россиян приплыли на лодке с Чукотки на Аляску

О россиянах доложили Министерству внутренней безопасности США и сенатору от Аляски Дэну Салливану.

Береговая охрана США задержала на острове Святого Лаврентия (Аляска) двух граждан российской федерации, которые рассказали местным жителям, что «спасались от военных». Они приплыли из поселка Эгвекинот на Чукотке.

Об этом сообщает издание Alaska’s News Source.

Береговая охрана направила грузовой самолет C-130, чтобы вывезти их. О россиянах уже доложили Министерству внутренней безопасности США и сенатору от Аляски Дэну Салливану. Сейчас выясняется возможность въезда мужчин в страну.

Известно, что сейчас россияне находятся в Анкоридже, ими занимаются федеральные власти.

Отметим, что поселок Гэмбелл, куда на лодке добрались граждане рф, находится менее чем в 40 милях от материковой части россии.

«Курсор» писал ранее, что в Алтайском крае и Орловской области объявили об окончании первой волны «частичной» мобилизации, объявленной несколько недель президентом рф назад владимиром путиным.

Еще мы писали, что в российской федерации продолжается мобилизация, потому что армия из-за больших потерь на фронте в Украине начала испытывать дефицит резервов. Но множество мужчин не хотят воевать. В городе Пенза уже возбудили первое уголовное дело за уклонение.

Напомним, что представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал, что россияне массово обращаются на горячую линию проекта «Хочу жить».