Разработана первая в мире вакцина против наркологической зависимости

Наркомания на сегодняшний день является острой и серьезной проблемой, с которой достаточно тяжело бороться, ведь лишь немногим удается освободиться от зависимости и продолжить нормальную жизнь. Но, чтобы количество таких людей увеличилось, медики разработали первую в мире вакцину против наркозависимости.

Об этом сообщает Pharmaceutics.

Американские исследователи из университетов Хьюстона и Нового Орлеана заявили, что вскоре начнут тестировать свой препарат. По их словам, опиоидная эпидемия унесла множество жизней, поэтому необходимо предпринимать необходимые меры, чтобы ее остановить. Эксперты отметили, что, несмотря на то, что расстройство, связанное с употреблением опиоидов, поддается лечению, около 80 процентов людей страдают от рецидива.

Исследователи разработали вакцину, после которой человек не будет испытывать эйфории и сможет вернуться к здравомыслию. Препарат может генерировать антитела против фентанила (синтетической формы героина) и предотвращать его попадание в мозг, позволяя вывести вещество через почки.

Специалисты уже провели эксперимент на грызунах, им с промежутком в три недели давали три дозы вакцины, которые блокировали попадание в мозг наркотика. Через некоторое время после введения препарата у крыс против фентанила увеличивался уровень антител. Полтора месяца спустя ученые подтвердили, что благодаря вакцине удалось уменьшить в головном мозге показатели фентанила.

Клинические исследования вакцины не повлекли за собой неблагоприятных побочных эффектов у иммунизированных крыс. Поэтому исследовательская группа будет тестировать клинические вакцины на людях.

«Курсор» писал ранее, что создана вакцина, которая может быть эффективна против разных видов рака.