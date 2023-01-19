Молдова экстренно просит союзников укрепить ее системами ПВО

Из-за того, что на территорию Молдовы часто начали падать ракеты вследствие военных действий на территории Украины, правительство страны просит союзников помочь укрепить ее противовоздушную оборону.

Подробнее об этом информирует Reuters.

Президент страны Майя Санду рассказала, что запросила системы воздушного наблюдения и обороны. В то же время, глава Молдовы понимает, что сейчас приоритет у Украины, которая гораздо больше остальных нуждается в системах противовоздушной и противоракетной обороны.

Санду также отметила, что россия* пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдове через множественные рычаги, в том числе политического давления, но пока ситуация остается стабильной.

Стоит отметить, что во время последней массированной атаки россии на мирные города Украины, которая произошла 14 января, в Молдове заявили, что в приграничном Бричанском районе обнаружили остатки ракеты. Власти отмечают, что это уже третий случай.

Напомним, что Молдова ответила рф на угрозы повторить «печальный опыт Украины».

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