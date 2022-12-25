Заместитель главы мид россии лаврова михаил галузин* прокомментировал стремление Молдовы в НАТО. Он заявил, что стране не следует так активно сотрудничать с НАТО, поскольку это «приближает ее к катастрофе».
Кроме того, он напомнил о «печальном опыте Украины».
Слово «НАТО» в россии воспринимается как «красная тряпка», поэтому Украина вынуждена теперь отражать агрессию страны-террориста.
Но в Кишиневе угрозы кремля терпеть не стали и очень дипломатично указали россиянам направление движения.
«Молдова — мирное и нейтральное государство. Но нейтралитет не означает самоизоляцию, демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в мире… Мы свободная страна, и мы решаем, как развивать нашу страну», — подчеркнул спикер МИД Молдовы Даниел Водэ.
Даниэл Водэ также завил: «Мы живем в сложном регионе, пострадавшем от жестокой агрессии россии против Украины, факт, который имеет драматические последствия для нашей страны. Нам нужна вся солидарность наших друзей, чтобы преодолеть многочисленные гибридные проблемы, с которыми мы сталкиваемся».
Ранее Курсор писал, что в Молдове прокомментировал падение ракеты возле границы с Украиной.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!