Молдова ответила рф на угрозы повторить «печальный опыт Украины»

«Мы свободная страна, и мы решаем, как развивать нашу страну», — заявил спикер МИД Молдовы Даниел Водэ в ответ на российские угрозы.

Заместитель главы мид россии лаврова михаил галузин* прокомментировал стремление Молдовы в НАТО. Он заявил, что стране не следует так активно сотрудничать с НАТО, поскольку это «приближает ее к катастрофе».

Кроме того, он напомнил о «печальном опыте Украины».

Слово «НАТО» в россии воспринимается как «красная тряпка», поэтому Украина вынуждена теперь отражать агрессию страны-террориста.

Но в Кишиневе угрозы кремля терпеть не стали и очень дипломатично указали россиянам направление движения.

«Молдова — мирное и нейтральное государство. Но нейтралитет не означает самоизоляцию, демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в мире… Мы свободная страна, и мы решаем, как развивать нашу страну», — подчеркнул спикер МИД Молдовы Даниел Водэ.

Даниэл Водэ также завил: «Мы живем в сложном регионе, пострадавшем от жестокой агрессии россии против Украины, факт, который имеет драматические последствия для нашей страны. Нам нужна вся солидарность наших друзей, чтобы преодолеть многочисленные гибридные проблемы, с которыми мы сталкиваемся».

Ранее Курсор писал, что в Молдове прокомментировал падение ракеты возле границы с Украиной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!